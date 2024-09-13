Выписанный из НИИ имени Склифосовского военкор Поддубный поблагодарил врачей

Выписанный из НИИ имени Склифосовского военкор ВГТРК Евгений Поддубный поблагодарил врачей, которые лечили его и других пострадавших из-за атак ВСУ на Курскую область. Об этом он заявил в интервью "России 24"

"Я плохо помню, как меня доставили в Курскую больницу, но хорошо помню, что стало там значительно легче", – сказал военкор.

По словам Поддубного, врачи и медсестры НИИ имени Склифосовского "творят чудеса". Он также отметил профессионализм медиков, которые оказывали помощь раненым. Военкор признался, что, когда увидел надписи на одежде "Склиф", подумал о том, что все будет хорошо.

"Не думал, что так быстро случится восстановление, а оно, конечно, случилось благодаря этим специалистам. Специалистам с большой буквы", – рассказал журналист.

Помимо этого, Поддубный выразил желание познакомиться людьми, которые спасли его в Курской области, чтобы поблагодарить их и пожать им руку.

"В тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека – это тоже поступок, они не испугались. И если меня бы там не вывезли, наверно, я бы погиб", – сказал Поддубный.

Военкор ВГТРК получил ранения после атаки украинского FPV-дрона в Курской области 7 августа. Первую помощь ему оказали в пункте приема раненых.

Затем на вертолете его доставили в НИИ имени Склифосовского, где врачи не выявили повреждений головного мозга у журналиста. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

После случившегося СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. 13 сентября Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского.