В Москве изменятся ставки транспортного налога

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мосгордума приняла закон о повышении ставки транспортного налога. Однако он затронет только те категории авто, по которым ставки на данный момент ниже предусмотренных Федеральным законодательством.

Ставки соответствующего налога были зафиксированы в рублях и оставались неизменными более 10 лет. За это время инфляция превысила 100%. При этом рост налога планируют сделать плавным – в среднем не более 10% в год.

Например, для машины с мощностью 120 лошадиных сил ставка в 2025 году повысится на три рубля за каждую лошадиную силу – с 25 до 28 рублей. Таким образом, налог вырастет всего на 360 рублей: с 3 000 до 3 360.

При этом уведомления о необходимости заплатить пошлину за 2025 год придут гражданам в 2026-м, оплатить ее нужно будет до 1 декабря. Кроме того, правительство сохранит все действующие льготы по транспортному налогу для организаций и граждан. Среди этих категорий – многодетные семьи, ветераны и инвалиды первой и второй группы.

Вместе с тем депутаты МГД одобрили закон, продлевающий льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей еще на пять лет. Ее ввели еще в 2020 году для стимулирования автовладельцев приобретать электромобили, тем самым способствуя улучшению экологической обстановки в городе.

Такая льгота уже принесла хорошие результаты. Так, с момента введения количество ее пользователей возросло почти в 15 раз. Например, в 2023 году льготой воспользовались более 6 тысяч владельцев на общую сумму 86 миллионов рублей. При этом подавляющее большинство ее пользователей – это физические лица.

Между тем в России в период с апреля по конец августа 2024 года почти вдвое увеличился спрос на электромобили. Парки электрокаров с 2021 года показали рост в 3,2 раза. На данный момент их число составляет свыше 55 тысяч машин.

Новыми авто в России с прошлого года стали интересоваться на 98,6% больше, при этом средняя цена нового электрокара составила 5 872 000 рублей. Такие китайские бренды, как Zeekr, Hongqi, HiPhi и Evolute, считаются на сегодняшний день лидерами рынка электромобилей.

