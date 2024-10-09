"Известия": в России удвоился спрос на электромобили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России почти вдвое увеличился спрос на электромобили в период с апреля по конец августа 2024 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на площадки по продаже машин.

В свою очередь, Минэкономразвития отметило рост парка электрокаров с 2021 года в 3,2 раза. На данный момент их число составляет свыше 55 тысяч машин. При этом за 2,5 года было произведено более 12 тысяч электромобилей, уточнили в ведомстве.

Новыми авто в России с прошлого года стали интересоваться на 98,6% больше, при этом средняя цена нового электрокара составила 5 872 000 рублей, отметили представители одной из площадок для покупки и продажи автомобилей.

Такие китайские бренды, как Zeekr, Hongqi, HiPhi и Evolute считаются на сегодняшний день лидерами рынка электромобилей. На вторичном рынке электромобилей китайский Zeekr с долей рынка в 26,2% опередил американскую Tesla (20,4%) и Nissan (14,8%).

Помимо этого, с августа 2023-го до конца лета 2024-го объем предложения по электромобилям с пробегом в одном сервисе увеличился на 77%. Изменение средней стоимости за год составило +9%. По словам экспертов, электрокары уже не считаются экзотикой, а рассматриваются как экологичная альтернатива классическим автомобилям.

Ранее эксперты спрогнозировали вытеснение китайскими электромобилями западных брендов с рынка. Аналитики обратили внимание, что если некоторое время назад на китайском рынке доминировали иностранные марки, то с возникновением Tesla и развитием местных производителей электромобилей ситуация изменилась.

При этом западные производители не были готовы к такому развитию ситуации на рынке. На фоне активного развития китайского автопрома многие компании оказываются вынуждены сократить свое производство в Китае и несут из-за этого убытки.