Новости мира: сторонники оппозиции в Абхазии стремятся укрепить отношения с Россией

Сторонники оппозиции в Абхазии стремятся укрепить отношения с Россией, а не сорвать инвестиционные проекты. Об этом рассказал председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба. Но новое соглашение, по мнению протестующих, обогатит отдельных олигархов и власти, а не народ, добавил политический активист.

Скелет огромного апатозавра продали за 6 миллионов евро на аукционе во Франции. Этот травоядный динозавр длиной 22 метра жил около 150-ти миллионов лет назад. При этом у него сохранилось 80% костей. Доисторического ящера обнаружили в США в 2018 году.

В Белоруссии в течение пяти лет исчезнут бездомные и тунеядцы. Об этом заявил Александр Лукашенко на празднике, который был посвящен окончанию уборочной кампании. По словам президента, республика предоставит этим гражданам рабочие места.

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