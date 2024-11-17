В Москве обустроили 11 трамвайных платформ венского типа

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столице на сегодняшний день уже обустроили 11 трамвайных платформ венского типа, рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводит портал мэра и правительства Москвы.

"Приподнятые платформы облегчают посадку и высадку в том числе маломобильных пассажиров. В местах, где нет возможности расширить проезжую часть, обустраивают платформы венского типа. Это эффективный способ обеспечить удобство для пассажиров на узких улицах", – объяснил он.

Так, например, две такие платформы оборудовали в рамках реализации проекта благоустройства Волочаевской улицы в этом году. Кроме того, было принято решение приподнять здесь остановки, а также обновить физическое обособление для трамваев.

Платформы венского типа можно наблюдать на Новокузнецкой улице, на кольце у станции метрополитена "Партизанская", в Новосущевском и 2-м Полевом переулках.

Ранее первый в России беспилотный трамвай проехал две тысячи километров в рамках тестирования в Москве. Транспорт работает на базе искусственного интеллекта. В реальном времени он анализирует ситуацию и учится предсказывать будущие маневры различных объектов.

