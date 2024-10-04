Дополнительный путь для трамваев появится в районе ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице началась разработка проекта планировки территории линейного объекта. Речь идет о трамвайном узле с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Разделение трамвайных маршрутов разных направлений является основным мероприятием, необходимым в целях повышения пропускной способности узла, а также сокращения времени поездок для пассажиров.

"На действующем участке трамвайной линии проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них – № 11 и 25 – следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25. Строительство третьего дополнительного пути обеспечит беспрепятственный проезд трамваев разных направлений", – пояснил Ефимов.

Специалисты Института Генплана Москвы полагают, что введение дополнительного пути даст возможность сократить время проезда узла трамваями маршрута № 17. Таким образом транспорт сможет проезжать, не делая дополнительные остановки, что поможет пассажирам быстрее добираться до пункта назначения.

Предполагается, что в рамках строительства третьего дополнительного пути также будет создана новая остановка, отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Ее планируется оснастить приподнятой платформой и пандусом для удобной посадки и высадки маломобильных горожан. Кроме того, рядом появятся пешеходные ограждения и навигационные табло.

Ранее Сергей Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского. Мэр рассказал, что благодаря вводу этой линии 700 тысяч жителей получат возможность доезжать до Садового кольца. По словам градоначальника, в будущем эта линия будет продлена до столичного района Ивановское.