Собянин объявил о запуске нового трамвайного маршрута по шести районам Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского.

Мэр рассказал, что благодаря вводу этой линии 700 тысяч жителей получат возможность доезжать до Садового кольца. По словам градоначальника, в будущем эта линия будет продлена до столичного района Ивановское. Также Собянин отметил, что многие горожане пересаживаются с метро на трамвай.

"В последние годы трамвай – самый популярный вид транспорта с точки зрения прироста пассажиров. <…> Многие из метро перебираются на трамвай, потому что очень комфортно, не надо под землю спускаться. Хорошие улицы, красивые, благоустроенные, освещенные. <…> И когда ты едешь и видишь город – это здорово, и настроение другое", – сказал Собянин в ходе общения с водителем трамвая, в кабине которого он проехал одним из первых по новому маршруту.

Электрический трамвай, который ходил по улице Сергия Радонежского до 1952 года, перенесли на параллельную улицу – Школьную. По ней трамвай курсировал до 1980 года. Позже линия была демонтирована. В начале 2020-х по поручению мэра Москвы в городе разработали проект комплексного благоустройства улицы Сергия Радонежского. Именно этот проект предусматривал восстановление трамвайного движения. На осуществление этого проекта потребовались семь месяцев – с марта по сентябрь 2024 года.

Организация трамвайных путей позволила сформировать маршрут трамвая № 2 3-я Владимирская улица – Курский вокзал, который проходит по шоссе Энтузиастов, улице Сергия Радонежского и далее по Костомаровскому и 3-му Сыромятническому переулкам до Курского вокзала, соединяя шесть районов Москвы.

По маршруту возможны пересадки на 15 станций 9 линий рельсового каркаса. При этом время в пути между конечными остановками составляет 30 минут.

По маршруту № 2 ходят семь низкопольных трехсекционных трамваев "Витязь-Москва". Интервал движения составляет 10 минут. Прогнозируемый пассажиропоток – около 20 тысяч пассажиров в сутки. В перспективе интервалы движения в часы пик планируется сократить до 3–5 минут.

Двухпутную трамвайную линию длиной свыше 860 метров проложили вдоль нечетной стороны улицы. Она соединила действующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади. При строительстве применялась технология бесшовной укладки путей без стыков, использовались резиновые уплотнители и специальные виброизолирующие маты. Благодаря этому трамваи на новых путях будут двигаться тихо и плавно.

Одновременно с открытием новой линии на улице Сергия Радонежского восстановят движение трамваев № 12, 38 и 46 на участке между метро "Авиамоторная" и Абельмановской Заставой.

Ранее сообщалось, что строительство дублера Киевского и Калужского шоссе – первой очереди автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово – подошло к завершению. Ее протяженность составила около 10 километров. Новая трасса улучшит транспортную доступность для нескольких населенных пунктов ТиНАО.

