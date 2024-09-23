Строительство первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово завершилось

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство дублера Киевского и Калужского шоссе – первой очереди автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово – подошло к концу, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ее протяженность составила около 10 километров, отметил он. Ефимов также напомнил, что первый участок трассы длиной 1 километр был введен в эксплуатацию еще в июне 2021 года. К настоящему моменту очередь дороги открылась полностью.

"В рамках проекта выполнено строительство четырех искусственных сооружений. Это два путепровода тоннельного типа, которые создадут транспортные развязки с существующими поперечными магистралями, а также мост через реку Сосенку и путепровод мостового типа в районе СНТ "Родник", – рассказал Ефимов.

Отрезок, который был открыт в 2021 году, соединил Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Таким образом появился короткий и удобный путь к станции метро "Прокшино", а также прямой выезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Ими смогли пользоваться москвичи, которые живут в ЖК, расположенных в районе Коммунарка.

Первая очередь автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово была проложена параллельно Калужскому шоссе. Эта трасса пролегает в юго-западном направлении от Николо-Хованской улицы до введенной в 2021 году поперечной дороги М3 Середнево – Марьино – Десна. Очередь примыкает к ней рядом с деревней Пенино.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, новая дорога сможет улучшить транспортную инфраструктуру одновременно для нескольких населенных пунктов ТиНАО. Так, условия улучшатся для жителей поселка Завода "Мосрентген", деревни Мамыри, а также Николо-Хованского, Летова и Пенина. Трасса соединила дороги Солнцево – Бутово – Видное, М-3 – Сосенки – Ямонтово и М-3 – Середнево – Марьино – Десна.

На пересечении с двумя последними из них были созданы путепроводы тоннельного типа. Конструкции закрытых частей сооружений представляют собой двухпролетные железобетонные рампы на грунтовом основании. Они были проложены между двухсторонними железобетонными подпорными стенами. Специалисты оборудовали тоннели системами освещения, вентиляции и пожаротушения. Длина путепроводов с закрытыми участками и рампами составила 1 километр и 500 метров соответственно.

При этом проезжая часть трассы разделена на четыре полосы. На каждую сторону было выделено по две полосы движения. Для пешеходов строители оборудовали тротуары. Кроме того, вдоль трассы были установлены наружное освещение и светофоры. В местах жилой застройки специалисты также поставили шумозащитные экраны.

Сергей Собянин открыл первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово в середине сентября. Создание дорожного каркаса входило в число приоритетов программы развития ТиНАО, а одним из основных проектов на ближайшие годы стало строительство дублера Калужского шоссе. До конца года специалисты должны закончить строительство его участка от "Тютчевской" до Проектируемого проезда № 7502.