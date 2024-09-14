Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжает развиваться современная дорожно-транспортная система. На сегодняшний день большая работа идет на Московском скоростном диаметре (МСД), сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"На южном направлении уже закончен монтаж пролетных строений основного хода эстакады через Варшавское шоссе. Она обеспечит проезд в том числе над железной дорогой Курского направления и линией МЦД-2", – подчеркнул он.

В настоящее время специалисты соединяют шестой и восьмой участок МСД с выездом на Бакинскую улицу, с которой можно будет попасть на М-4 "Дон". Там строятся три эстакады. Также в Москве возводится надземный пешеходный переход около автобусной остановки "Южная ТЭЦ" на 32-м километре МКАД, подземный – недалеко от поселка Битца. По нему горожане смогут пересекать МСД и железнодорожные пути Курского направления к крупному транспортному узлу.



Кроме того, проекты реализуются и в ТиНАО, где почти готов первый участок дороги, которая входит в состав автомагистрали М-3 – деревня Сосенки – деревня Ямонтово. Она проходит по территории жилого квартала поселка Московский и обеспечит удобный подъезд к школам и детскому саду.



Более того, планируется проведение строительства и реконструкции около трех километров дорог в юго-восточной части Краснопахорского района.

В августе Собянин открыл первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово.Создание дорожного каркаса является одним из приоритетов программы развития ТиНАО, а одним из основных проектов на ближайшие годы стало строительство дублера Калужского шоссе, подчеркнул Собянин. По его словам, длина дублера составит около 23 километров, а проходить трасса будет от станции метро "Тютчевская" до Троицка.

