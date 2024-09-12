Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

Создание дорожного каркаса является одним из приоритетов программы развития ТиНАО, а одним из основных проектов на ближайшие годы стало строительство дублера Калужского шоссе, подчеркнул Собянин. По его словам, длина дублера составит около 23 километров, а проходить трасса будет от станции метро "Тютчевская" до Троицка.

"Открытый сегодня участок дублера (от автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до Середнево – Марьино – Десна) – третий по счету, первые два были построены в 2021–2022 годах. И самый крупный – его длина почти 10 километров", – отметил мэр.

На указанном участке были построены 4 искусственных конструкции, переоборудовано 115 километров инженерных коммуникаций, а также установлены шумозащитные экраны.

Градоначальник подчеркнул, что этот участок улучшит транспортное обслуживание свыше 320 тысяч граждан, проживающих в районах Коммунарка, Филимонковском и Троицке.

Таким образом, после открытия первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово готовность всего дублера Калужского шоссе составляет 60%. До конца года специалисты должны закончить строительство участка от "Тютчевской" до Проектируемого проезда № 7502, а сейчас они занимаются проектировкой двух оставшихся участков общей протяженностью 12,2 километра.

Ранее Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. В рамках работ было возведено около 5,4 километра дорог, в том числе две искусственные конструкции длиной более 0,8 километра.

Кроме того, мэр объявил о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК. Также в сентябре специалисты закончат реконструкцию Проектируемого проезда № 2017 на участке от Большой Филевской улицы до Новофилевского проезда.

