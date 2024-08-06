Три трамвайные линии откроют в столице в течение двух лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три трамвайные линии откроют на улицах Сергия Радонежского и Трифоновской, а также на проспекте Академика Сахарова, передает пресс-служба Дептранса.

Как отметили в ведомстве, на Трифоновской улице специалисты начали укладывать трамвайные пути еще в мае. Сейчас там работы завершены на 30%. Глава департамента Максим Ликсутов уточнил, что трамваи вернутся на этот участок спустя 30 лет. Линию на улице Сергия Радонежского планируют открыть в этом году, а на проспекте Академика Сахарова – в следующем.

Кроме того, эта линия соединит Рижский вокзал с центром города, а на новом участке между станцией метро "Площадь Ильича" и Андроньевской площадью получится открыть новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

В свою очередь, линия на проспекте Академика Сахарова свяжет площадь трех вокзалов с Чистопрудным бульваром, что добавит новые беспересадочные маршруты, проходящие через центр города.

На сегодняшний день в столице действует 35 маршрутов, по которым по будням вне сезона отпусков совершается около 700 тысяч поездок. При этом количество пассажиров продолжает расти.

Между тем реконструкция трамвайного депо имени Апакова завершена на 75%. После открытия оно станет самым современным в городе и будет обслуживать маршруты в центре, на юге и юго-западе Москвы.

В рамках работ планируется расширить проезд, проложить новые пути, заменить кабельные линии и установить современные станки для обточки колес трамвая.

