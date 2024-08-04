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04 августа, 12:13

Мэр Москвы

Собянин: реконструкция трамвайного депо имени Апакова завершена на 75%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Трамвайному депо имени Апакова исполнилось 115 лет. Оно уже готово на 75%, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Это старейшее действующее трамвайное депо Москвы. Оно ни на день не останавливало работу, даже в тяжелые годы гражданской войны и Великой Отечественной. Ремонт тут проходил лишь однажды – в начале 60-х", – подчеркнул он.

По словам мэра столицы, сейчас в депо проводится масштабная реконструкция, после открытия оно станет самым современным в городе и будет обслуживать маршруты в центре, на юге и юго-западе Москвы.

В рамках работ планируется расширить проезд, проложить новые пути, заменить кабельные линии и установить современные станки для обточки колес трамвая. Заезд организуют по типу конвейера – процесс обслуживания станет до двух раз быстрее, сократится нагрузка на Шаболовку. Реставрация также ждет и административный корпус, добавил Собянин.

Ранее новая остановка трамваев "МЦД Митьково" заработала в Москве. Она открылась на маршрутах 4, 7, 13 и 43. Остановка "Маленковская улица" больше не работает. В связи с этим москвичам посоветовали пользоваться остановкой "МЦД Митьково". Она находится рядом со входом на станцию Московского центрального диаметра.

Между тем Собянин открыл новый городской вокзал Митьково МЦД-3. Теперь пассажиры смогут экономить до 20 минут времени в пути. По предварительным оценкам властей, вокзалом будут пользоваться 6 600 человек в день, а к 2030 году эта цифра поднимется до 12 тысяч.

Беспилотный трамвай проехал по столичным путям 400 км

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