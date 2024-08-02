Остановка "МЦД Митьково" заработала на ряде маршрутов трамваев в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новая остановка трамваев "МЦД Митьково" заработала в Москве. Она открылась на маршрутах 4, 7, 13 и 43, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Остановка "Маленковская улица" больше не работает. В связи с этим москвичам посоветовали пользоваться остановкой "МЦД Митьково". Она находится рядом со входом на станцию Московского центрального диаметра.

Вместе с тем горожан предупреждали, что трамваи не будут ходить по выходным до станции метро "Сокол" с 3 августа. Причина изменений – ремонт трамвайных путей на Волоколамском шоссе, который будет идти лишь по выходным.

Вместо отмененных маршрутов будут работать автобусы 029, которые ходят от "Михалкова" до "Дмитровской", а по району Коптево москвичам предложили пользоваться трамваями 30 и 31 с 23.

Ранее Сергей Собянин открыл новый городской вокзал Митьково МЦД-3. Теперь пассажиры смогут экономить до 20 минут времени в пути. По предварительным оценкам властей, вокзалом будут пользоваться 6 600 человек в день, а к 2030 году эта цифра поднимется до 12 тысяч.

