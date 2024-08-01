Ряд трамваев от "Сокола" и "Дмитровской" не будут ходить по выходным с 3 августа

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Трамваи не будут ходить по выходным до станции метро "Сокол" с 3 августа, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Причина изменений – ремонт трамвайных путей на Волоколамском шоссе, который будет идти лишь по выходным.

В эти дни трамваи 6 и 15 будут идти до "Войковской" вместо "Сокола", 23-й и 31-й образуют единый маршрут и проследуют до остановки "Михалково", заезжая на кольцо у "Войковской".

При этом 28-й проследует лишь до метро "Щукинская", а 30-й трамвай проедет кольцо без остановок: пассажирам следует пользоваться остановкой 1-й Новоподмосковный переулок.

На время ремонта вместо трамваев между Пехотной улицей и "Соколом" стоит пользоваться автобусами м1, е30, е30к, т70, 356, 412.

Аналогично в это же время не будут ходить трамваи между Соболевским проездом и метро "Дмитровская". Причина в ремонте путей на улице Дубки. Так, 27-й и 29-й не будут работать в эти дни, 23-й и 31-й проследуют от "Михалкова" до проспекта Маршала Жукова, заезжая на кольцо у "Войковской", а 30-й трамвай проедет последнее без остановок.

Вместо отмененных маршрутов будут работать автобусы 029, которые ходят от "Михалкова" до "Дмитровской", а по району Коптево москвичам предложили пользоваться трамваями 30 и 31 с 23.

Ранее Сергей Собянин анонсировал запуск трамваев на восстановленной трамвайной ветке на улице Сергия Радонежского до конца 2024 года. Тут ежедневно будут проезжать порядка 20 тысяч пассажиров, а также улучшится доступность до ближайших транспортных узлов.

