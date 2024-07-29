Экспериментальный правовой режим принят для запуска беспилотного трамвая в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) принят для запуска беспилотного трамвая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса, ссылаясь на соответствующий документ, подписанный премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"Москва впервые в России инициировала принятие ЭПР для внедрения беспилотного городского транспорта", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Документ был подготовлен Минэкономразвития России, а инициатором выступило столичное метро. Правовой режим позволит быстро и безопасно запустить первый в стране беспилотный трамвай для поездок с пассажирами.



"Ключевое условие, которое мы ставим перед участниками (ЭПР. – Прим. ред.), – это безопасность проведения эксперимента. Поэтому выход беспилотных трамваев на маршрут на первом этапе будет обязательно сопровождаться водителем-испытателем", – отметил заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Испытания первого в Москве беспилотного трамвая начались 23 мая на маршруте № 10. В рамках испытаний он прошел уже около 400 километров, за это время не зафиксировали ни одного сбоя или ДТП.

Беспилотный трамвай поедет с пассажирами уже в сентябре. Водитель сначала будет страховать действия машины, а до конца 2025 года он будет запущен без машиниста.

