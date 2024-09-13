13 сентября, 16:21Транспорт
Трамваи не будут ходить от метро "Нагатинская" по выходным с 14 сентября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движения трамваев от станции метро "Нагатинская" в Чертанове не будет с 14 сентября по выходным дням, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, маршруты 1 и 16 не будут работать. При этом маршруты 3 и 49 будут объединены. Такой маршрут проследует от остановки "Нагатино" до метро "Чистые пруды". Вместо неработающих трамваев будут запущены автобус 01, который пройдет от Чертанова Южного до "Каховской", и 03, от "Чертановской" до "Нагатинской". Также горожанам советуют пользоваться метро и автобусом 938.
Причиной временных ограничений называется ремонт трамвайных путей на Симферопольском бульваре. Работы проводятся на выходных, так как в это время здесь меньше всего пассажиров. По будням трамваи проследуют по обычным маршрутам.
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