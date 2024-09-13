Трамваи не будут ходить от метро "Нагатинская" по выходным с 14 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движения трамваев от станции метро "Нагатинская" в Чертанове не будет с 14 сентября по выходным дням, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, маршруты 1 и 16 не будут работать. При этом маршруты 3 и 49 будут объединены. Такой маршрут проследует от остановки "Нагатино" до метро "Чистые пруды". Вместо неработающих трамваев будут запущены автобус 01, который пройдет от Чертанова Южного до "Каховской", и 03, от "Чертановской" до "Нагатинской". Также горожанам советуют пользоваться метро и автобусом 938.

Причиной временных ограничений называется ремонт трамвайных путей на Симферопольском бульваре. Работы проводятся на выходных, так как в это время здесь меньше всего пассажиров. По будням трамваи проследуют по обычным маршрутам.

Недавно в Москве начали второй этап запуска беспилотного трамвая. Теперь он полностью готов к заездам с пассажирами. Однако водитель в кабине все еще контролирует его движения.