Движение трамваев до станции Московского метрополитена "Университет" восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Трамваи снова будут курсировать до станции Московского метрополитена "Университет". Об этом в телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

Речь идет о трамваях № 14, 26 и 39. С 24 августа они временно не курсировали до станции метро "Университет" из-за ремонта путей на разворотном кольце. Сейчас они ходят по своим обычным маршрутам.

Ранее в Москве начался второй этап запуска беспилотного трамвая. Состав самостоятельно передвигается по специальному графику, а водитель в кабине дополнительно контролирует его движение. Тестовые поездки будут проходить как с пассажирами, так и без них. В конце 2025 года, как указал заммэра Максим Ликсутов, трамвай полностью перейдет на беспилотный режим.

Также 7 сентября на ВДНХ пройдет парад трамваев. Колонна проследует от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкина и обратно, а затем в трамвайном депо имени Баумана состоится выставка ретротрамваев и автомобилей. После парада в депо будет концерт, в котором поучаствуют артисты проекта "Музыка в метро" и Академический хор Московского метрополитена.