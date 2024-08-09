Ликсутов сообщил об успешных испытаниях первого беспилотного трамвая в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первый в России беспилотный трамвай не попал ни в одно ДТП во время прошедшего в Москве тестирования, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Во время испытаний в городе беспилотная система показала себя с лучшей стороны. Искусственный интеллект отрабатывает без ошибок", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

Над программным обеспечением для трамвая работают сотрудники метрополитена в новом Центре перспективных разработок в Кунцеве. При этом технология принадлежит правительству Москвы, напомнил руководитель транспортного ведомства.

Кроме того, в качестве знака отличия на трамвай нанесли соответствующую надпись и описали преимущества.

Испытания первого в Москве беспилотного трамвая начались 23 мая на маршруте № 10. По последним данным, в рамках испытаний он прошел уже около 400 километров.

Беспилотный трамвай поедет с пассажирами уже в сентябре. Водитель сначала будет страховать действия машины, а до конца 2025 года он будет запущен без машиниста.

