Заммэра Ликсутов рассказал о программе развития московского транспорта до 2030 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о дальнейших планах по развитию московского транспорта до 2030 года.

Сперва заммэра уточнил, что специалисты продолжают испытания беспилотного трамвая. Так, его уже научили ездить в автоматическом режиме. При этом, как утверждает Ликсутов, до запуска МЦД не мог представить, что жители и гости столицы будут пользоваться пригородными электричками для поездок внутри Москвы.

К 2030 году заммэра пообещал сделать так, чтобы трамваи следовали по своим маршрутам на треть быстрее. По его словам, средняя скорость с учетом остановок должна составить 18 километров в час.

Не оставил без внимания Ликсутов вопрос, связанный с метрополитеном. Например, будущую станцию "Потапово" Сокольнической линии, которая должна стать первой отапливаемой станцией московского метро, украсят витражные окна, потолок в виде звездного неба и колонна работы скульптора Даши Намдакова.

Заммэра также добавил, что ежегодно Москве предоставляют порядка 300 новых вагонов метро. Так, с 2024 по 2030 года суммарно поступит 2300 новых составов. При этом средний возраст поездов с 2010 года уменьшился с 24 до 12 лет, подчеркнул Ликсутов.

Кроме того, он рассказал телеканалу "Россия 24", что за последние 13 лет в столице было построено и реконструировано 12 электродепо. На данный момент, по его словам, специалисты продолжают строительство депо "Южное", благодаря которому появится свыше 1,3 тысячи новых рабочих мест.

"Вместе с соседним депо "Братеево" они образуют крупнейший в стране комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро", – заявил заммэра Москвы.

Затронул Ликсутов тему развития высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая предоставит новые возможности москвичам в плане учебы или работы. Например, можно будет съездить в кино из Москвы в Санкт-Петербург.

Более того, как уточнил заммэра, продолжит развиваться Центральный транспортный узел. С его помощью жители и гости столицы смогут быстрее и проще добираться до региональных центров: Калуги, Твери, Тулы, Рязани, Ярославля и других. Экономия по времени составит, по словам Ликсутова, примерно 35 минут.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов обещал, что беспилотный трамвай выйдет на улицы Москвы уже летом 2024 года. Однако первое время в кабине будет находиться машинист. Тем не менее в перспективе транспорт сможет перейти на полностью автоматический режим, добавлял Ликсутов.

