Гражданку Вьетнама задержали в Домодедово при попытке провоза часов на 12,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ задержали в аэропорту Домодедово 52-летнюю гражданку Вьетнама, которая пыталась провезти три образца часов общей стоимостью 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "Радио 1".

"Женщина прилетела в Домодедово из Дубая. На "зеленом" коридоре ее остановили таможенники и попросили пройти через рамку металлодетектора. Сработал сигнал", – говорится в сообщении.

При себе у женщины были двое часов Rolex и одни Audemars Piguet. Подобным образом она пыталась сэкономить на декларации 3,6 миллиона рублей. В отношении гражданки Вьетнама возбудили уголовные дела. За контрабанду ей может грозить до 5 лет тюремного заключения.

До этого таможенники Амурской области задержали на пункте пропуска в Благовещенске гражданку Китая, которая пыталась вывезти из России шесть килограммов бивней мамонта. На личном досмотре инспекторы изъяли 537 брусков цвета слоновой кости. Женщина примотала их к ногам с помощью скотча.

