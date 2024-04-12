Ковер из шкуры медведя обнаружили в вещах летевшей из РФ китаянки

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Ковер из шкуры медведя длиной в 1,5 метра нашли в сумке вылетающей из Иркутска гражданки Китая. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Согласно информации, женщина планировала полететь в Монголию. По ее словам, найденный ковер был куплен в качестве сувенира. Однако документов на изделие из натуральной шкуры бурого медведя у нее не было.

"Экспертиза показала, что шкура относится к частям особо охраняемых животных, включенных в список СИТЕС", – уточнило ведомство.

В настоящее время решается вопрос о заведении дела по факту недекларированных товаров и несоблюдения запретов.

Ранее крокодила по кличке Бакс попытались незаконно вывезти из России в Казахстан, рептилию обнаружили в грузовике, остановленном в пункте пропуска "Орск". По данным ФТС, мужчина приобрел крокодила в 2009 году, однако разрешительных документов на его вывоз не было. Рептилию изъяли, была организована проверка.

До этого двух котят породы африканский сервал попытались вывезти с территории РФ. В Росприроднадзоре рассказали, что их хотели продать на черном рынке. Двухмесячных животных нашли сотрудники ФТС. Состояние котят удовлетворительное, однако были зафиксированы незначительные признаки истощения.

