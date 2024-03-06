Брянские таможенники изъяли контрабандный молдавский виноград

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Сотрудники Брянской таможни вместе с пограничниками задержали большегруз, который нелегально провез более 20 тонн молдавского винограда. Об этом заявили в пресс-службе таможенного управления.

В ведомстве уточнили, что фура ехала из Белоруссии в Москву. Однако по пути таможня в Злынковском районе Брянской области остановила большегруз и попросила предъявить документы на перевозимую продукцию. Оказалось, что по бумагам водитель вез тротуарную плитку, однако при досмотре выяснилось, что в грузовом отсеке лежит виноград, на который не был оформлен фитосанитарный сертификат и иные документы.

В результате сотрудники таможни сорвали часть этикеток с ящиков, а оставшуюся часть продукции промаркировали этикетками, указывающими на молдавское происхождение фруктов. Сейчас груз передан сотрудникам Россельхознадзора для вынесения последующего решения.

В пресс-службе напомнили, что с декабря 2023 года ввоз винограда из Молдовы приостановлен из-за большого количества содержания в этом фрукте пестицидов, что представляет опасность для здоровья граждан.

Ранее стало известно, что более 350 экзотических животных обнаружили в Домодедово в рюкзаке россиянина, прилетевшего из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Из-за резкой смены температурного режима и неправильной транспортировки часть особей погибла. По словам пассажира, он самостоятельно поймал животных в Африке и хотел содержать их в домашнем террариуме. Однако таможенники установили, что контрабандист продавал животных из ЮАР в соцсетях.

Инспекторы изъяли экзотических животных у пассажира и передали на ответственное хранение зоозащитникам. В отношении мужчины возбуждено дело по статье "Недекларирование товаров". Решение о мере пресечения будет вынесено после проведения экспертизы.



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