Суд в Москве заочно арестовал экс-журналистку Фомину по делу о фейках о ВС РФ

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Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку онлайн-издания "Важные истории" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Екатерину Фомину по делу о фейках о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление инстанции.

В случае задержания и экстрадиции на территорию РФ ее заключат в СИЗО.

Ранее Фомину, а также главного редактора "Важных историй" Романа Анина (признан иноагентом в РФ) объявили в розыск.

До этого в розыск объявили телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ). Источники СМИ сообщили, что поводом для этого стало уголовное дело против Лазаревой по статье о дискредитации армии РФ.

