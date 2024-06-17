Песков назвал нагнетанием напряженности заявления НАТО по ее ядерным арсеналам

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны Альянса проводят консультации по приведению ядерного оружия в боеготовность, являются нагнетанием напряженности. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с этим представитель Кремля обратил внимание, что Владимир Путин никогда не затрагивает ядерные вопросы по своей инициативе. Он также отметил внимательность президента в этом вопросе.

До этого Столтенберг заявил, что члены НАТО консультируются по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Он также назвал опасным мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО – нет.

Ранее Путин попросил лишний раз не упоминать всуе возможность нанесения ядерных ударов. По его словам, тактическое ядерное оружие России в четыре раза превышает мощность американских бомб, которые были сброшены на японские Хиросиму и Нагасаки.

