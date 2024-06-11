Шойгу: ядерные учения ВС РФ стали реакцией на действия Запада на Украине

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Целью отработки вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия является ответ на активное участие военных НАТО в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по территориям РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Напомню, что наши учения – адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима. <...> Кроме того, проведением учений Россия отреагировала на наращивание военного потенциала стран НАТО у границ нашей страны", – цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал схожее мнение, добавив, что на фоне напряженной обстановки на Европейском континенте для РФ важно поддерживать боеготовность.

Учения РФ начались 21 мая в Южном военном округе. На первом этапе солдаты отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Второй этап стартовал 11 июня. Как отметили в Минобороны ФР, главной целью учений стало обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства, также в рамках мероприятия планировалось отработать вопросы совместной подготовки к боевому использованию нестратегических ядерных комплексов.

