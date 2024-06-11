Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России

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Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал на территории РФ, рассказало министерство обороны России.

"Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии", – отметили в ведомстве.

Главной целью учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства, подчеркнули в министерстве. В рамках мероприятий планируется отработать вопросы совместной подготовки к боевому использованию нестратегических ядерных комплексов.

В мае в Белоруссии прошли совместные с Россией летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ.

Военные отработали вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

