11 июня, 08:56Безопасность
Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал в России
Фото: 123RF/antmatveev
Второй этап учений нестратегических ядерных сил стартовал на территории РФ, рассказало министерство обороны России.
"Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии", – отметили в ведомстве.
Главной целью учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства, подчеркнули в министерстве. В рамках мероприятий планируется отработать вопросы совместной подготовки к боевому использованию нестратегических ядерных комплексов.
В мае в Белоруссии прошли совместные с Россией летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ.
Военные отработали вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.
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