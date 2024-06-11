Песков объяснил проведение совместных с Белоруссией учений ядерных сил

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Совместные учения РФ и Белоруссии по применению нестратегических ядерных сил крайне важны на фоне того, что Запад постоянно нагнетает обстановку, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Достаточно напряженная обстановка на Европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц, Вашингтона", – добавил он.

Песков подчеркнул, что на фоне таких условий для РФ важно поддерживать боеготовность.

Ранее на территории РФ стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. В Минобороны России рассказали, что главной целью учений является обеспечение суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе мероприятий планируется отработать вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

На первом этапе, который прошел 21 мая в Южном военном округе, солдаты отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

