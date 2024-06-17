Песков заявил, что РФ изучит просьбу грузинской партии об отмене визового режима

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Россия пока не видела обращения грузинской партии "Солидарность во имя мира" об отмене визового режима, но изучит эту просьбу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если оно было, увидим. Наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее стало известно, что представители грузинской партии 16 июня обратились к Владимиру Путину с просьбой не только отменить визовый режим, но и освободить граждан страны, нарушивших срок пребывания в РФ, а также облегчить правила для их трудоустройства.

До этого эксперт по Кавказу Станислав Тарасов посчитал, что возможное восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией станет ударом по Западу. Он напомнил, что Тбилиси остается под серьезным давлением со стороны западных санкций, однако сотрудничество с Москвой позволит минимизировать эффект ограничений.

