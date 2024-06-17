Мошенники стали запугивать россиян просрочкой по ипотеке

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Банк ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами, в которой аферисты убеждают жертв в том, что у них якобы появилась просрочка по займу. Об этом пишет пресс-служба финансовой организации.

В организации предупредили, что для решения проблемы мошенники просят жертву сообщить данные СНИЛС и коды из СМС. При помощи этой информации они попадают в кабинет Госуслуг, а от туда – в онлайн-банк для оформления кредитов или хищения средств. Если у человека нет ипотечного кредита, то звонок прекращается, однако в ином случае жертву будут убеждать в наличии проблем с банком, уточнили в ВТБ.

"Мошенники специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в СМС для подтверждения, который просят озвучить, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы", – подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.

Ранее Роскомнадзор приступил к изучению возможности блокировки звонков из-за рубежа по умолчанию. Решение о включении такой функции будет принимать сам абонент. По версии ведомства, это поможет защитить абонентов от угрозы мошенничества, так как часто звонки мошенников происходят с территории Украины и прочих государств.