Мэр Москвы сообщил об активном восстановлении турпотока из Китая

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В прошлом году Москву посетили свыше 244 тысяч китайских туристов. Это почти в 5,5 раза больше, чем годом ранее, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что Москва и Пекин – одни из мировых городов-лидеров в области экономического и социального развития. Он выразил уверенность, что сотрудничество будет развиваться еще более динамично.

По словам Собянина, китайские партнеры помогают столице в развитии инфраструктуры, в том числе в строительстве метро. С 2023 года Москва совместно с Пекином развивает проект UrbanTransportData – международную аналитическую платформу для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов, объяснил мэр.

Еще одним важным направлением сотрудничества Собянин назвал здравоохранение. В частности, обмен опытом между руководителями столичных больниц с ведущими специалистами китайских клиник. Более того, сотрудничество двух городов расширяется в культурной и образовательной сферах, в том числе углубленное изучение китайского языка в московских школах, отметил градоначальник.

Ранее Собянин во время рабочей поездки в Китай обсудил с членом политбюро ЦК КПК, секретарем пекинского горкома КПК Инь Ли планы по развитию двух столиц. Как указал мэр, разработанная программа сотрудничества охватывает темы экологии, городского планирования, образования и другие. Россия и Китай являются главными экономическими партнерами, сказал Собянин и добавил, что объемы экономического взаимодействия с Москвой выросли более чем на 40%.