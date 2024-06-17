Сергей Собянин рассказал о совместных проектах Москвы и Пекина

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в Китай обсудил с членом политбюро ЦК КПК, секретарем пекинского горкома КПК Инь Ли планы по развитию сотрудничества двух столиц.

На встрече с Инь Ли Собянин поблагодарил его за теплый прием и за желание развивать сотрудничество между Москвой и Пекином. Мэр также выразил благодарность Китаю за помощь во время пандемии COVID-19 и заявил, что в соответствии с решением национальных лидеров России и Китая сотрудничество двух столиц будет продвигаться еще более динамично.

"Между нашими городами действительно много общего. Наши города являются одними из мировых городов-лидеров в области социального, экономического развития. Мы работаем над схожими проблемами развития транспорта, здравоохранения, образования, городского планирования. И Москва, как и Пекин, настроена на стратегию устойчивого развития города", – сказал Собянин.

Мэр рассказал, что разработанная двумя городами программа сотрудничества охватывает вопросы экологии, городского планирования, транспорта, развития образования и здравоохранения. Он отметил, что Россия и Китай являются главными экономическими партнерами. Объемы экономического взаимодействия с Москвой выросли более чем на 40%.

В свою очередь, Инь Ли напомнил, что в 1995 году Москва и Пекин стали городами-побратимами. На протяжении 30 лет города оказывали друг другу поддержку и вели взаимовыгодное сотрудничество, включая проведение Олимпийских игр, борьбу с пандемией.

"У нас очень большой потенциал сотрудничества между двумя городами. И сейчас я хотел бы выслушать ваше мнение по нашему дальнейшему сотрудничеству", – обратился Инь Ли к Собянину.

Ранее стало известно, что московские мультипликаторы начали осваивать медиарынок Китая. Мультфильмы столичных производителей транслируются на крупнейших стриминговых сервисах и онлайн-площадках КНР. В частности, одна из столичных анимационных студий заключила соглашение с киностудией из Гонконга о совместном производстве сериала.

