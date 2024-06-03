Песков заявил, что РФ и КНР договорятся о поставках энергоресурсов

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Все необходимые договоренности у России с Китаем по вопросу поставок энергоресурсов будут достигнуты. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, предлагала ли Россия КНР покупать газ по ценам своего внутреннего рынка.

По словам представителя Кремля, коммерческие переговоры продолжаются, они не являются публичными.

"Это совершенно нормально, что каждая страна отстаивает свои интересы", – подчеркнул Песков.

Политик отметил, что тема продолжения сотрудничества Москвы и Пекина в области поставок энергоресурсов была "в повестке дня переговоров" Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Пресс-секретарь президента уточнил, что это также было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации. Лидеры двух стран подтвердили сотрудничество, они заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога, заключил Песков.

Ранее стало известно, что главной причиной, по которой переговоры между РФ и КНР по "Силе Сибири – 2" затягиваются, является желание китайской стороны покупать газ по цене, сравнимой со стоимостью топлива на российском рынке.