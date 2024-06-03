FT: Китай требует поставок газа по "Силе Сибири – 2" по внутрироссийским ценам

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Основной причиной, по которой переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири – 2" затягиваются, является желание китайской стороны покупать газ по цене, сравнимой со стоимостью топлива на российском рынке. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации издания, КНР не хочет уступать РФ в этом вопросе и не собирается переплачивать за последующие поставки по "Силе Сибири – 2". Также в качестве другой причины озвучивается нежелание Китая покупать у российской стороны огромное количество топлива. Так, китайцы планируют приобрести лишь небольшую часть от ежегодной пропускной способности трубопровода, рассчитанной на 50 миллиардов кубометров.

В связи с этим перспектива достижения консенсуса по поставкам российского природного газа Китаю по "Силе Сибири – 2" пока неизвестна.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти страны не исключают продолжения закупок российского газа. Он добавил, что конечное решение будет зависеть от предложенной цены.

До этого первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявлял, что Россия в прошлом году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа. Из них 23 миллиарда кубометров газа было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.

