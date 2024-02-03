Депутат парламента Норвегии рассказал о негативных последствиях отказа от российского газа

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Отказ Европы от российского газа негативно сказывается на состоянии климата и экономике бедных стан. Об этом заявил норвежский депутат парламента Мариус Арион Нильсен, сообщает РИА Новости.

Как отметил депутат парламента Норвегии, Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженого природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского газа. По словам Нильсена, это увеличивает глобальные выбросы CO2 и перекладывает экологические проблемы Европы на более бедные страны мира.

В своем обращении к министру энергетики Терье Ааслнду, опубликованном на сайте парламента, Нильсен заявил, что в результате такой политики цены на энергоносители резко взлетели, а выбросы парниковых газов увеличились. В обращении депутат также задает вопрос, планируется ли инвестировать в инфраструктуру и увеличить объем трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря и других регионов.

Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа. Из них 23 миллиарда кубометров газа было направлено по газопроводу "Сила Сибири" в Китай.

До этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. По его словам, эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.