Норвегия не сможет заместить РФ на европейском газовом рынке – посол

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Норвегия не сможет заместить Россию на газовом рынке Европы. Об этом заявил российский посол в Осло Теймураз Рамишвили в интервью РИА Новости.

Дипломат привел данные энергокризиса прошлого года, согласно которым Норвегия, работая на пределе возможностей по добыче энергоресурсов, смогла нарастить мощности по поставкам газа на европейский рынок всего на 8%. В целом норвежский газ смог заместить не более десятой части от докризисного объема поставок из РФ.

Рамишвили отметил, что большую долю рынка Норвегии вряд ли удастся занять. Этому также способствуют и сокращение нацинвестиций в действующую нефтегазовую инфраструктуру и разведку новых месторождений в течение последних нескольких лет, а также значительный рост потребления газа на внутреннем рынке.

Кроме того, данный вопрос усугубляется в том числе деятельностью представителей "зеленого" движения, которые требуют прекратить добычу природных ресурсов на шельфе Норвегии, заключил посол.

Ранее Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям.

До этого премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович заявил, что страна намеревается до конца текущего года подписать договор о долгосрочных поставках российского газа.

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