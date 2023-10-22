"Газпром" поставит зимой дополнительные объемы газа в Венгрию

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В "Газпроме" сообщили о планах по дополнительным поставкам газа в Венгрию предстоящей зимой. Об этом рассказал председатель правления компании Алексей Миллер.

"Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году они уже составили 1,3 миллиарда кубометров газа. И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период", – уточнил он в эфире "России-1".

Ранее Узбекистан договорился с "Газпромом" на ПМЭФ о поставках российского газа в течение двух лет. Объем закупок составит примерно 2,8 миллиарда кубометров в год.

"Газпром" будет поставлять 9 миллионов кубометров газа в сутки. В рамках соглашения действуют полные коммерческие условия. Контракт призван помочь закрыть потребности Узбекистана в природном газе, чтобы комфортно пережить осенне-зимний сезон.



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