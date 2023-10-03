Эксперт заявил, что Молдавия продолжит закупать российский газ

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Молдавия будет и дальше приобретать газ России, несмотря на решение властей республики. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на заведующего отделом Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина.

Как он утверждает, в заявлении Молдавии указано, что газ не будет закупаться на той территории, которая подконтрольна конституционным властям. Однако, по словам эксперта, Приднестровье не относится к этой части страны.

"Туда поступает российский газ и из него производится энергия. То есть, Молдавия будет закупать у европейцев все тот же газ, что поступает из России", – добавил Кулагин.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов предупредил, что молдавская сторона откажется от газа "Газпрома". Он объяснил, что республика сможет приобрести этот ресурс из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке. По его словам, Кишинев сумел купить газ по более низкой цене, чем была в контракте с "Газпромом".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что контакты "Газпрома" с Молдавией по газовому обеспечению продолжаются, так как у страны еще есть долги перед РФ, которые надо решить.

До этого Парликов говорил, что Кишинев может выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов долга. Общая сумма задолженности, которая, по его словам, не была подтверждена, составляет 276 миллионов долларов. При этом "Газпром" говорил о долге на сумму 709 миллионов долларов.