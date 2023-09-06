В Молдавии согласились оплатить "Газпрому" только 8,6 млн долларов долга после аудита

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Молдавия готова оплатить "Газпрому" только 8,6 миллиона долларов долга, сообщил глава министерства энергетики республики Виктор Парликов, приводя данные аудиторской проверки. Его цитирует "Интерфакс".

"Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить "Газпрому", – добавил он.

Однако общая сумма задолженности, которая, по его словам, не была подтверждена, составляет 276 миллионов долларов. При этом "Газпром" говорил о долге на сумму 709 миллионов долларов.

То, что аудиторы не смогли найти долговых обязательств на указанную сумму, не значит, что их нет, подчеркнул Парликов.

"Может быть, они есть где-то в "Газпроме", но их не предоставили", – сказал он.

Кроме того, Парликов рассказал, что в рамках проверки возникли вопросы к распределению доходов от транзита газа. Он также обвинил "Газпром" в неисполнении обязательств.

Если российская компания не признает результаты аудита, Молдавия может обратиться в арбитраж, резюмировал Парликов.

Ранее молдавский лидер Майя Санду заявила, что в рамках аудиторской проверки специалисты не обнаружили никакого миллионного долга Молдавии перед "Газпромом". По ее мнению, республику попытались обмануть в 2021 году, приписав ей несуществующую задолженность.

Осенью 2021 года в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

"Газпром" сообщил, что у Молдавии имеется задолженность. Договор о поставках газа был продлен на пять лет с условием проведения аудита. Однако аудиторская компания была найдена только в августе 2022 года.



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