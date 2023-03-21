04:33Экономика
Молдавия после трехмесячного перерыва снова закупает газ у "Газпрома"
Фото: depositphotos/63ru78
Молдавия в марте вновь начала закупки природного газа у "Газпрома". Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.
"В марте текущего года ПАО "Газпром", на основании действующего контракта, обеспечивает поставку природного газа в Республику Молдова в общем объеме 176,7 миллиона кубических метров ежемесячно, или 5,7 миллиона кубических метров ежедневно", – написал он.
По его словам, с декабря прошлого года весь объем газа, закупленный у "Газпрома" направлялся в Приднестровье, где использовался для выработки электроэнергии для Молдавии.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна смогла достичь полной независимости от поставок газа со стороны России. По словам политика, властям страны удалось создать резервы и найти альтернативных поставщиков энергоносителей.
До этого президент Молдавии Майя Санду обвинила "Газпром" в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых объемов газа. В "Газпром" объяснили, что российский газ, который был предназначен для поставки в Молдавию, осел на Украине.
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