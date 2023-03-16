Чистая прибыль "Газпрома" за 2022 год упала на 72,2%

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Компания "Газпром" в 2022 году получила 747,25 миллиарда рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает ТАСС со ссылкой на отчет организации.

Заявленная прибыль "Газпрома" оказалась на 72,2% ниже по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем выручка холдинга увеличилась на 24,9% и составила 7,98 триллиона рублей.

Валовая прибыль компании "Газпром" снизилась на 11,8%, до 3,21 триллиона рублей. Уменьшилась и прибыль до уплаты налогов – ее оценили в 1,02 триллиона рублей вместо 3,2 триллиона рублей в 2021 году.

Президент России Владимир Путин ранее выступил на мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" и заявил, что "Газпром" не обращает внимания на недобросовестную конкуренцию и продолжает двигаться вперед.

В феврале сообщалось, что "Газпром" стал подавать газ для европейских государств транзитом через Украину в объеме 40,4 миллиона кубометров в день через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

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