"Газпром нефть" признали самой популярной нефтяной компанией у соискателей

Фото: Стоян Васев

Компания "Газпром нефть", в состав которой входит Московский нефтеперерабатывающий завод, стала самым желанным работодателем в нефтяной отрасли по итогам опроса сервиса поиска работы HeadHunter.

В голосовании приняли участие 338 тысяч соискателей. Значимыми для себя факторами респонденты отметили возможность долгосрочного планирования жизни и карьерного роста и наличие значимых для страны и общества крупных проектов.

Кроме того, важной для участников опроса показалась возможность помогать развитию конкретных городов и регионов России.

Генеральный директор Московского НПЗ "Газпром нефти" Виталий Зубер ранее сообщил о запуске более 300 новых рабочих мест на предприятии. Создать их удалось благодаря масштабной модернизации завода.

"С учетом развития высокотехнологичного производства у нас будет потребность в химиках-технологах, техниках, механиках, лаборантах, айтишниках. Набор людей мы начинаем еще на стадии строительства нового объекта", – рассказал Зубер.

Найм и подготовка персонала для нового комплекса глубокой переработки нефти будут проводиться в течение ближайших трех лет. В перспективе Московский НПЗ откажется от выпуска мазута, а также внедрит технологии безотходного производства.

В декабре 2022 года сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод увеличил сеть цифровых двойников производственных установок собственной разработки "Газпром нефти". Эта система позволяет повысить эффективность технологических процессов.

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