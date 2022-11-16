Система экомониторинга МНПЗ признана лучшим проектом по цифровизации экологии

Фото: Сергей Шинов

Автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ) Московского НПЗ "Газпром нефти" признали лучшим в стране проектом в области цифровизации экологии на ежегодном всероссийском конкурсе "Надежный партнер – Экология", сообщает пресс-служба предприятия.

МНПЗ первым в отрасли внедрил АСМВ. Эта система охватила основные технологические установки. Датчики мониторинга установили на дымовых трубах, и теперь они непрерывно контролируют качество воздуха.

Данные в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и службы завода. Благодаря этому удается получать точную информацию об экологической ситуации на территории предприятия и при необходимости корректировать работу установок.

По соглашению с Росприроднадзором Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти" стали пилотными площадками по подготовке нормативных требований к АСМВ для всех промышленных предприятий. Также предприятия заключили соглашение с Минприроды об использовании технологий АСМВ при создании федеральной системы мониторинга окружающей среды.

По словам первого замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова, благодаря добровольному внедрению автоматизированной системы мониторинга воздуха на своих нефтеперерабатывающих заводах компания приобрела важную экспертизу.

"Мы рассчитываем, что технологии "Газпром нефти" будут применены и в создаваемой Минприроды России национальной системе мониторинга окружающей среды", – подчеркнул он.

В свою очередь, руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин заявил, что за счет автоматизированной системы мониторинга воздуха МНПЗ остается прозрачным с точки зрения экологического контроля. Все данные в любое время видны регуляторам и жителям столицы.

Он добавил, что АСМВ модернизируется вместе с развитием технологий и требований законодательства. В ней применены самые современные технологии, что позволило ей стать прототипом для создания федеральной системы мониторинга окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Московский НПЗ начал выпуск инновационных полимерно-битумных материалов для строительства дорог, разработанных компанией "Газпром нефть". Отмечалось, что новые материалы повысят устойчивость дорог к деформациям и образованию трещин.



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