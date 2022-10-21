Московский НПЗ высадил в парке Капотни новые деревья

Фото: Сергей Шинов

Московский нефтеперерабатывающий завод высадил в парке Капотни на юго-востоке столицы новые деревья. Мероприятие организовали совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе предприятия.

Акция проводится в столице ежегодно с 2015 года. Как отметили представители МНПЗ, она является частью программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти".

В ходе проведения экологической акции волонтеры высадили более 80 деревьев. В их числе были лиственницы, ивы и каштаны. Саженцы заранее вырастили в специальных питомниках. Растения адаптированы к климатическим условиям средней полосы России.

"Всего за 10 лет работники нашего предприятия уже высадили 3 тысячи деревьев в столичных парках и скверах. И сегодня их стало еще больше", – поделился генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский уточнил, что ежегодная традиция по озеленению столичных районов понравилась горожанам. В связи с этим в столице намерены продолжать организацию подобных мероприятий с вовлечением еще большего числа жителей.

Ранее в Москве приступили к высадке тюльпанов в цветники. Мероприятия ежегодно проводятся в столице в преддверии холодов. В ходе мероприятий специалисты высадили около 15 миллионов луковиц.

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