Россиян предупредили о штрафах за сжигание листвы во дворе дома

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сжигание листвы во дворе многоквартирного или частного дома грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, рассказали опрошенные РИА Недвижимость юристы.

Как отметил юрист АБ Asterisk Степан Хантимиров, сжигать листву во дворах многоквартирных домов нельзя. Она должна вывозиться на специальные объекты для утилизации.

В свою очередь, президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин пояснил, что на территории частных домов для разведения костра с таким мусором требуется ряд условий. Так, нужно воспользоваться металлической бочкой или вырыть яму глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более 1 метра, причем эти объекты должны находиться на расстоянии не менее 5 метров от ближайших построек. Еще среди требований – отсутствие горючих материалов поблизости, а на случай экстренной ситуации необходимо иметь под рукой средства тушения и металлический лист.

Он, подчеркнул, что сумма штрафа зависит от площади костра.

Если розжиг привел к пожару, повреждению чужого имущества или причинил легкий и средний вред здоровью, то человек, устроивший костер, будет оштрафован на 40–50 тысяч рублей, пояснил Хантимиров.

Если в результате сжигания листвы кто-либо получит тяжкий вред здоровью или погибнет, то суд может привлечь поджигателя к уголовной ответственности и приговорить к лишению свободы до пяти лет, добавил юрист.

Ранее в рамках общегородского субботника в Москве состоялись работы по озеленению столицы. Так, были высажены 785 деревьев и 5,5 тысячи кустарников – большая часть пришлась на Северо-Восточный и Южный административные округа.

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