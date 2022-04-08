Собянин представил крупные проекты благоустройства ЮАО в 2022 году

09:09
Фото: sobyanin.ru
В этом году на юге столицы планируется реализовать несколько крупных проектов благоустройства, сообщил Сергей Собянин на своем сайте. Два из них расположены в Зябликове.
В частности, работы планируется провести на улице Мусы Джалиля, доме 7, корпусе 4. Там благоустройство охватит центр микрорайона, где много жилых домов, но практически не было качественных зон для отдыха и прогулок. В рамках проекта планируется создать комфортные условия для жителей всех возрастов.
Для детей обустроят интересные и яркие игровые площадки с современным оборудованием. Для любителей здорового образа жизни появятся места, где можно провести свободное время.
Удобнее станут маршруты, ведущие к станции метро "Борисово". Где это необходимо, установят лестницы, поставят новые скамейки и фонари. Высадят более двух тысяч лип, кленов, дубов, кустов сирени и других радующих глаз зеленых насаждений.
Между прилегающими к улице Шипиловской микрорайонами планируется создать удобные пешеходные маршруты, которые свяжут жилую застройку с метро, центром "Мои документы", магазинами, школами, детскими садами и другими местными учреждениями. Планируется реконструировать детскую площадку и зону тихого отдыха.
Здесь высадят новые деревья, кустарники и цветники из многолетников. Модернизируют также систему освещения: заменят 206 старых и установят 91 новый уличный фонарь.
Логичным продолжением этого проекта является благоустройство Шипиловской улицы от Каширского шоссе до улицы Маршала Захарова, расположенной в Орехово-Борисове Северном.
В порядок приведут 14 дворов с реконструкцией старых и обустройством новых детских и спортивных площадок. Появятся зоны тихого и активного отдыха. Там обновят дорожки и тропинки, нуждающиеся в ремонте, добавят зелени, включая устройство цветников и газонов. Владельцы собак получат современные площадки для выгула питомцев, а автолюбители – более удобные парковки для машин.
Еще два крупных проекта запланированы в районе Чертаново Центральное. По просьбе местных жителей там благоустроят пойму реки Городни. В парке "Каскад Кировоградских прудов" реорганизуют тропиночную сеть и создадут живописный променад у воды. Появятся дополнительные возможности для занятий спортом. Среди новых площадок – памп-трек, воркаут и паркур.
Благоустройство ждет и озелененную территорию около Красного пруда. Местные жители жалуются на изношенную инфраструктуру, отсутствие удобных пешеходных связей, нехватку детских, спортивных и других площадок для отдыха. В результате благоустроенная территория Красного пруда станет удобным маршрутом, ведущим к Битцевскому лесопарку.
Программа 2022 года на юге Москвы включает и благоустройство 38 школьных территорий. В ходе работ планируется обновить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МАФы, обустроить уютные зоны отдыха школьников, модернизировать контейнерные площадки.
"Нынешний сезон благоустройства – еще один шаг по пути формирования комфортной городской среды на юге Москвы", – сказал Собянин.
Ранее мэр рассказал о планах реализовать в этом году 11 больших проектов благоустройства на юго-западе столицы. По его словам, программа на 2022 год включает благоустройство 16 школьных территорий. Он отметил, что реализация проектов благоустройства позволит сделать юго-запад Москвы еще более удобным и привлекательным для жизни.
Собянин рассказал о проектах благоустройства Юго-Западного округа Москвы
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