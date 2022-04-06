Собянин рассказал о проектах благоустройства юго-западного округа Москвы

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В этом году на юго-западе столицы планируется реализовать 11 больших проектов благоустройства, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что в 2021 году в Зюзине завершились реконструкция станции метро "Каховская" и благоустройство Черноморского бульвара. В 2022 году в работу берется квартал в границах улицы Азовской, Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров.

Собянин ожидает, что благоустройство позволит создать комфортные пешеходные связи с близлежащими станциями метро, а также обновить дворовые территории, где уже устарели многие МАФы и другие элементы.

В планах властей – благоустройство сквера на Чонгарском бульваре. Ожидается, что возле Колледжа градостроительства и сервиса появится дополнительный наземный пешеходный переход через бульвар. Дорожки сквера замостят плиткой, там установят новые скамейки, урны, вазоны и цветники.

Новой точкой притяжения станут качели-пергола. Это 36-метровый волнообразный навес, который создаст комфорт и прохладу в жаркие дни.

В Котловке обустроят спортивный кластер на Нагорном бульваре и общественное пространство в границах улиц Ремизова и Нагорной, Нагорного бульвара и Севастопольского проспекта.

Будущий кластер расположится на крыше подземного гаража. Его территория и сегодня используется для занятий спортом. Благодаря новым тренажерам, фитнес-станции и теннисным столам она станет еще популярнее.

Второй проект охватывает квартал сложившейся жилой застройки. Там отремонтируют дорожно-тропиночную сеть, территорию озеленят. Для детей во дворах установят новые игровые комплексы.



В Обручевском районе благоустроят Усадьбу "Богородицкое". По словам Собянина, это любимое место для прогулок и отдыха местных жителей. Живописный старинный парк с вековыми липами находится между двумя крупными жилыми комплексами и Медицинским университетом имени Пирогова.

Значительную часть покрытия дорожек заменят на экологические чистые терравей и гранитный отсев, пропускающие влагу и воздух. Проплешины засеют растениями, хорошо чувствующими себя в тени. Это будут ландыши, папоротники, купены, астильбоидесы. На площадках тихого отдыха установят лежаки, на детских площадках – новые горки и качели.

В парке появится больше спортивных площадок для футбола, волейбола и воркаута. Местом притяжения поклонников экстремальных видов спорта станет скейт-парк, оборудованный со стороны улицы Островитянова.

Реорганизуют и входные группы. Главным колористическим решением проекта будет желтый, подчеркивающий желтое цветение парковых первоцветов и другие природные характеристики объекта.



Также в Обручевском районе благоустроят общественное пространство в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды. Там создадут удобные пешеходные связи в квартале, где много образовательных и лечебных учреждений.

В рамках проекта отремонтируют тропинки, тротуары и дороги. Десятки новых опор улучшат качество наружного освещения, а современные скамейки сделают прогулки более комфортными.

Планируется также обустроить зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки.



В Северном Бутове, на улице Ратной, владении 14А, реконструируют футбольное поле с беговыми дорожками и площадкой для игры в настольный теннис.

В Южном Бутове по просьбе местного совета ветеранов создадут "Аллею Славы". Проект реализуют в границах улиц Бунинская Аллея и Адмирала Руднева. В центре аллеи появится скульптурная композиция, посвященная участникам Великой Отечественной войны, воинам-афганцам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

В Конькове благоустройство охватит общественное пространство, ограниченное улицами Профсоюзной, Островитянова и Введенского.

Основная цель проекта – создать комфортные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями "Коньково" и "Беляево". Также в рамках проекта создадут новые возможности для отдыха на Большом и Малом Коньковских прудах.



Два общественных пространства благоустроят в Ясеневе. Так, в границах улиц Голубинской, Инессы Арманд и проезда Карамзина отремонтируют и расширят дорожки, установят новые фонари и скамейки, высадят дополнительные деревья и кустарники. Жители микрорайона получат порядка 20 современных детских и спортивных площадок.

Такие же работы выполнят в общественном пространстве между улицами Паустовского, Голубинской, Ясногорской и Новоясе­невским проспектом. На Новоясеневском проспекте, доме 32, корпусе 3, создадут спортивный кластер с футбольным полем и различными спортивными площадками.



Мэр также рассказал, что программа на 2022 год на юго-западе столицы включает и благоустройство 16 школьных территорий. В ходе работ планируется обновить детские, игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами, заменить МАФы, обустроить уютные зоны отдыха школьников, модернизировать контейнерные площадки.

"Реализация проектов благоустройства позволит сделать юго-запад Москвы еще более удобным и привлекательным для жизни", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что обустройство экомаршрутов началось на двух участках будущего парка "Яуза". По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в этом году планируется благоустроить еще два участка в пойме одноименной реки – от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинской.

