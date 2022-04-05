На двух участках будущего парка "Яуза" началось обустройство экомаршрутов

07:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Обустройство экомаршрутов началось на двух участках будущего парка "Яуза". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в этом году планируется благоустроить еще два участка в пойме одноименной реки – от улицы Енисейской до улицы Широкой и вдоль улицы Северодвинской. Он отметил, что общая протяженность экотроп составит более двух километров.
Отмечается, что на данном этапе проходит установка свайного основания эконастилов, формирование конструктивных элементов, а также монтировка стоек для ограждений.
Кроме того, экотропы покроют специальной износостойкой террасной доской, в опорах поручней смонтируют светильники. Настилы обустроят вдоль левого берега Яузы.
Ранее сообщалось, что на двух участках будущего парка "Яуза" началась инженерная подготовка. Специалисты проложат более 34 километров сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, около 15 километров кабелей для камер видеонаблюдения, а также 5,3 километра кабелей для системы оповещения и 4,3 километра проводов связи. Кроме того, в парке будет предусмотрено 550 метров водопроводных сетей и 430 метров канализации.
Также там появятся площадка с деревянным настилом для занятий йогой и зона отдыха с гамаками, качелями и лавочками. По просьбам художников, на видовой точке сделают пирс.
До этого замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что в текущем году в Москве планируется восстановить территорию у родника "Царевна Лебедь" в парке "Покровское-Стрешнево". Там оборудуют деревянные настилы, укрепят склон, а также обустроят каптаж – сооружение, которое будет захватывать родниковую воду и выводить ее на поверхность.
"Это наш город": на двух участках будущего парка "Яуза" началась инженерная подготовка
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