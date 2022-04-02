Спорткомплекс с бассейном появится в районе Бибирево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Бибирево построят спортивный комплекс с бассейном, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Бибирево по адресу улица Лескова, дом 25а идет строительство спортивного комплекса с бассейном для государственного профессионального образовательного учреждения "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта", – приводятся слова Загрутдинов на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, готовность монтажа вентилируемого фасада и внешних светопрозрачных конструкций в настоящий момент оценивается на 80%. Также специалисты почти завершили устройство входных групп. Основные строительные работы планируется завершить осенью этого года.

Загрутдинов уточнил, что внутри здания обустроят бассейн размером 25 на 16 метров, тренажерный зал, а также игровой универсальный зал. Кроме того, предусмотрены раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские и инвентарные комнаты.

Кроме того, в здании оборудуют массажный кабинет, сауну, методический кабинет, медблок.

На территории около комплекса появятся осветительные конструкции, малые архитектурные формы, газоны и цветники. Также специалисты высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что началась инженерная подготовка к благоустройству территории спортивного комплекса "Авангард" в столичном районе Перово. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты восстановят футбольное поле, приведут в порядок трибуны и оборудуют различные спортивные площадки, в том числе полосу препятствий, памп-трек и скейт-парк.

В составе спорткомплекса появятся площадь с амфитеатром, где можно будет проводить соревнования и праздничные мероприятия, а также сухой фонтан. Территорию озеленят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.