Спорткомплекс с бассейном появится в районе Бибирево

10:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Бибирево построят спортивный комплекс с бассейном, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"В районе Бибирево по адресу улица Лескова, дом 25а идет строительство спортивного комплекса с бассейном для государственного профессионального образовательного учреждения "Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 4 имени А.Я. Гомельского" Москомспорта", – приводятся слова Загрутдинов на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, готовность монтажа вентилируемого фасада и внешних светопрозрачных конструкций в настоящий момент оценивается на 80%. Также специалисты почти завершили устройство входных групп. Основные строительные работы планируется завершить осенью этого года.
Загрутдинов уточнил, что внутри здания обустроят бассейн размером 25 на 16 метров, тренажерный зал, а также игровой универсальный зал. Кроме того, предусмотрены раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские и инвентарные комнаты.
Кроме того, в здании оборудуют массажный кабинет, сауну, методический кабинет, медблок.
На территории около комплекса появятся осветительные конструкции, малые архитектурные формы, газоны и цветники. Также специалисты высадят деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что началась инженерная подготовка к благоустройству территории спортивного комплекса "Авангард" в столичном районе Перово. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты восстановят футбольное поле, приведут в порядок трибуны и оборудуют различные спортивные площадки, в том числе полосу препятствий, памп-трек и скейт-парк.
В составе спорткомплекса появятся площадь с амфитеатром, где можно будет проводить соревнования и праздничные мероприятия, а также сухой фонтан. Территорию озеленят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.
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