Реконструкцию спорткомплекса "Авангард" в Перове планируют завершить в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по реконструкции спортивного комплекса "Авангард" на востоке столицы планируется завершить летом 2023 года, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Выступая на заседании рабочей группы по легкой атлетике при комитете Госдумы по физической культуре и спорту, он отметил, что стадион и прилегающая территория в 12 гектаров давно нуждаются в обновлении.

"Там будут демонтированы 18 устаревших зданий, не имеющих актуальной функции, и уже сделан абсолютно новый масштабный проект. Его полная реализация планируется до августа 2023 года, первая фаза строительства – до конца 2022 года", – сказал он.

Кузнецов добавил, что комплекс должен стать привлекательным местом не только для занимающихся спортом горожан, но и для всех людей. По его словам, посещение спортивных объектов должно стать привычкой и неотъемлемой частью жизни москвичей, которые таким образом будут втягиваться в спорт.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы оформило право собственности на территории спорткомплекса "Авангард" для проведения реконструкции. Он рассказал, что на территории многие объекты полностью разрушены, а восстановить их будет невозможно. При этом некоторые сохранившиеся объекты будут отреставрированы.

Мэр напомнил, что "Авангард" был построен на шоссе Энтузиастов в 1954 году. По словам мэра города, с тех пор спорткомплекс ни разу не реконструировался.