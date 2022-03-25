Подготовка к благоустройству спорткомплекса "Авангард" началась на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Началась инженерная подготовка к благоустройству территории спортивного комплекса "Авангард" в столичном районе Перово. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь", – сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что специалисты восстановят футбольное поле, приведут в порядок трибуны и оборудуют различные спортивные площадки, в том числе полосу препятствий, памп-трек и скейт-парк. В составе спорткомплекса появятся площадь с амфитеатром, где можно будет проводить соревнования и праздничные мероприятия, а также сухой фонтан. Территорию озеленят: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

К настоящему времени уже выполнен демонтаж старых объектов стадиона, в том числе административного здания – на его месте возводится новое, сейчас там идет устройство перекрытия первого этажа и стяжки полов в подвале. Кроме того, готов фундамент новых трибун, завершена гидроизоляция фонтана, продолжается строительство ограждения со стороны шоссе Энтузиастов.

Перед тем как перейти непосредственно к благоустройству, специалисты уберут воздушные кабельные линии под землю, отремонтируют водопроводные, канализационные и тепловые сети, приведут в порядок ливневую систему.

Ранее стало известно, что в лесопарке "Кусково" началась инженерная подготовка к восстановительным работам. Сейчас на территории огораживают деревья и снимают старые дорожные покрытия. При этом работы не затронут музей-усадьбу "Кусково".

